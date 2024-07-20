Евгений Наумов предложил приковать его наручниками к столбу в Краснодаре

Глава Краснодара Евгений Наумов приехал к митингующим из-за отсутствия света и воды горожанам. Он заявил, что никуда не уедет, пока не дадут электричество, а в качестве гарантий предложил приковать себя наручниками к столбу.
«Я отсюда не уеду, пока не дадут электроснабжение. <…> Хотите — привяжите меня наручниками к столбу, если вам так будет спокойнее».
Мэр города стоял под ливнем вместе с протестующими и докладывал информацию с места событий главе региона Вениамину Кондратьеву. Спустя пару часов, как и говорил Наумов, электроэнергия поступила в дома.