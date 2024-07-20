В Молдове начнет работу румынская компания по утилизации медицинских отходов

«Хорошие новости в конце недели! В Республику Молдова приходит новый инвестор. Речь идет о румынской компании Sterileco. Вчера был сделан первый официальный шаг: компанию зарегистрировали в Агентстве государственных услуг».
Он также сообщил, что компания уже 30 лет работает в сфере переработки медицинских и химических отходов, управляя восемью заводами, расположенными в Румынии.
По словам министра, приход Sterileco на молдавский рынок означает не только новые рабочие места, но и улучшение управления опасными отходами.
«Мы рады, что первым рынком, выбранным компанией для расширения, стала Республика Молдова», — заключил вице-премьер.
Как сообщили в Агентстве по инвестициям сообщили, что Sterileco с марта этого года проводила анализ молдавского рынка, готовясь к расширению.