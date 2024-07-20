Джо Джонас анонсировал первый за 13 лет сольный альбом

Последний год выдался для исполнителя непростым. В сентябре 2023-го он решил развестись с женой, актрисой Софи Тернер, после четырех лет брака. Судебная тяжба из-за опеки над детьми шла во время тура Jonas Brothers в поддержку альбома The Album (2023). Гастроли продолжаются до сих пор: финальный концерт состоится в октябре в Польше.