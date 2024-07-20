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В Геленджике из-за энергосбоя ограничили уличную иллюминацию

В Геленджике иллюминация объектов торговли и общественного питания максимально ограничена. Об этом сообщил глава города Алексей Богодистов.

«Благодарю наших бизнесменов, которые понимают ситуацию и поддерживают город в непростое время», — сообщил в своем Telegram-канале господин Богодистов.

Сейчас электроэнергии нет в селе Марьина Роща и других частях курорта. Специалисты «Геленджикэлектросеть» занимаются ремонтом оборудования.

Горячая линия администрации по вопросам электроснабжения приняла уже 528 звонков. Ряд генераторов включили в микрорайонах.

Днем в субботу, 20 июля, из-за отсутствия электричества жители Краснодара перекрыли улицу Соловьева в микрорайоне Россинского и скандируют «Дайте свет!». На протест решились жители трех жилищных комплексов: «Краски», «Ред» и «Дружный». Перебои с электричеством в домах, по словам жильцов, начались около месяца назад. На место протеста прибыл мэр Краснодара Евгений Наумов. Он заявил жителям, что не покинет место, «пока жителям не вернут электричество».

энергетика