В Геленджике из-за энергосбоя ограничили уличную иллюминацию

Днем в субботу, 20 июля, из-за отсутствия электричества жители Краснодара перекрыли улицу Соловьева в микрорайоне Россинского и скандируют «Дайте свет!». На протест решились жители трех жилищных комплексов: «Краски», «Ред» и «Дружный». Перебои с электричеством в домах, по словам жильцов, начались около месяца назад. На место протеста прибыл мэр Краснодара Евгений Наумов. Он заявил жителям, что не покинет место, «пока жителям не вернут электричество».