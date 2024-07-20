Калининградские фермеры начали поставлять первый урожай овощей в торговые сети

Как сообщает пресс-служба регионального минсельхоза, это позволит снизить розничные цены на овощи «борщевого набора» в крупных торговых сетях. Кроме этого, с увеличением объемов поставок будет снижаться и цена на местные овощи.
По данным минсельхоза, отборный, экологически чистый картофель, свекла и капуста местного сельхозкооператива «Наш продукт» сегодня вновь появились на полках торговой сети «SPAR».
«Сейчас в фирменной сети кооператива “Фруктомания” можно купить картофель за 58 ₽ за кг, капусту — за 49, 50 ₽ кг., свеклу — за 58 ₽ кг., морковь — за 65 ₽ за килограмм. В ближайшее время планируется расширить ареал поставок во все крупные торговые сети региона: “SPAR”, “Пятерочка” и “Виктория”, — говорится в сообщении министерства.