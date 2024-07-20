Жара в Ростове-на-Дону побила рекорд 70-летней давности

Рекорд 70-летней давности побила жара в Ростове-на-Дону в прошедший четверг, 18 июля. Об этом со ссылкой на Ростовский гидрометцентр сообщает агентство ТАСС.
— 18 числа был перекрыт абсолютный максимум. Температура превышала 38,1 градус в тени и поднималась. При этом 18 июля 1951 года было 37,6 градусов, — пояснили синоптики.
Температуру до +40−42 градусов местами по региону также прогнозировали на сегодня, 20 июля.
Напомним, это уже пятый по счету температурный рекорд за июль 2024 года. Ранее максимальное превышение показателей прошлых лет фиксировали 5, 9, 15 и 16 числа.