«Минсктранс» сказал, что водитель должен включать кондиционер в +20 градусов. Подробности агентству «Минск-Новости» озвучил заместитель генерального директора «Минсктранса» Роман Пранович.
— При температуре +20 и выше водитель должен включать кондиционер, и он может просто не в ту же минуту заметить, что градус незначительно вырос, — уточнил Пранович.
По его словам, в организации следят за тем, чтобы водители общественного транспорта закрывали все форточки для того, чтобы в салонах кондиционер работал нормально. Однако многие из пассажиров думают о том, что, если форточки в транспорте в жару закрыты, то кондиционер не работает. Это не совсем так, пояснил Пранович.
— Температура воздуха в летний период может достигать и +35, и даже включенный кондиционер в такой ситуации не создает комфортных условий для перевозки.
По словам зам генерального директора «Минсктранса», пассажиры начинают открывать форточки, но подобного делать нельзя, так как теряется смысл работы кондиционера. Он обратил внимание на то, что при проверках обнаруживают иногда, что кондиционер выключен. Чаще всего подобное случается в момент переходных температур.
— Когда за окном +32, понятно, что система охлаждения будет работать, но при +18−19 (к примеру, утром) она отключается. На наличие такого рода нарушений во многом влияет человеческий фактор, — пояснил он.