«Минсктранс» сказал, что водитель должен включать кондиционер в +20 градусов

По его словам, в организации следят за тем, чтобы водители общественного транспорта закрывали все форточки для того, чтобы в салонах кондиционер работал нормально. Однако многие из пассажиров думают о том, что, если форточки в транспорте в жару закрыты, то кондиционер не работает. Это не совсем так, пояснил Пранович.