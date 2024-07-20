Мэр Краснодара предложил митингующим приковать его наручниками к столбу

Сначала протестующим пришлось столкнуться с автомобилистами, возмущенными из-за перекрытой дороги. На видео попали несколько таких перебранок. «Я домой не могу проехать!» — нервно говорит один из водителей. «Ну и что, а мы дома находиться не можем», — отвечают ему. «У меня дети больные», — объясняет мужчина из толпы, а другой водитель из пробки заявляет, что его это не касается.