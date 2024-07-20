Синоптик Рябов сказал про жару и неустойчивую погоду с 22 по 28 июля в Беларуси

Он акцентировал внимание на том, что на неделе с 22 по 28 июля не стоит ждать аномальных температур, уточнив, что температура вернется в климатическое русло. Однако по причине колебаний атмосферного давления погода окажется неустойчивой. Синоптик добавил, что каждый день есть вероятность кратковременных дождей, гроз как в ночное, так и в дневное время.