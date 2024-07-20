Синоптик Рябов сказал про жару и неустойчивую погоду с 22 по 28 июля в Беларуси

Синоптик Дмитрий Рябов в эфире телеканала ОНТ сказал про жару и неустойчивую погоду с 22 по 28 июля в Беларуси.
Он акцентировал внимание на том, что на неделе с 22 по 28 июля не стоит ждать аномальных температур, уточнив, что температура вернется в климатическое русло. Однако по причине колебаний атмосферного давления погода окажется неустойчивой. Синоптик добавил, что каждый день есть вероятность кратковременных дождей, гроз как в ночное, так и в дневное время.
Рябов сообщил, что в понедельник, 22 июля, в большинстве районов Беларуси, а 23 июля, во вторник, ночью по востоку страны возможны дожди различной интенсивности и грозы. Ветер окажется северо-западный умеренный, а в момент гроз порывистый. Температура воздуха ночью 22 июля будет от +12 до +17 градусов. Днем воздух прогреется от +23 до +30 градусов. Во вторник, 23 июля, ожидается от +23 градусов по восточной части и до +31 градуса по юго-западной.
Синоптик отметил, что в середине недели в Беларуси будет преобладать переменная облачность. По западной части ожидаются кратковременные дожди, местами вероятны грозы. Ветер будет преобладать переменных направлений. В среду, 24 июля, в ночное время будет от +14 до +17 градусов, а днем прогнозируется от +21 до +26 градусов.
Согласно предварительному прогнозу, в начале второй половины недели погоду в стране будет определять атмосферный фронт с Запада Европы. Будет облачная с прояснениями погода. В большинстве районов пройдут кратковременные дожди, вероятны грозы. В утренние часы возможны слабые туманы. В четверг, 25 июля, в ночное время температура воздуха составит от +14 до +19 градусов. Днем воздух прогреется от +22 до +28 градусов. В пятницу, 26 июля, днем будет от +20 до +26 градусов.
Рябов рассказал, что в последние выходные июля будет преобладать переменная облачность, не исключены дожди и грозы. В ночное время возможен слабый туман. Ветер окажется юго-западный, южный. В субботу, 27 июля, ночью будет от +13 до +18 градусов, а в середине дня воздух прогреется от +16 градусов в Витебске и до +26 градусов в Бресте. В воскресенье, 28 июля, температура воздуха составит от +23 до +28 градусов.