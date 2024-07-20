Леса под Омском заполонили лисички и грузди-переростки

В паблике «Грибы. Грибники Омска и Омской области» появился отчёт омички, отправившейся на тихую охоту в направлении Петровки, по Пушкинскому тракту. По словам девушки, добраться до леса не так-то просто: дороги после серии дождей «в кашу», очень легко застрять, а для похода за грибами понадобятся резиновые сапоги.