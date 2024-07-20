Леса под Омском заполонили лисички и грузди-переростки

В паблике «Грибы. Грибники Омска и Омской области» появился отчёт омички, отправившейся на тихую охоту в направлении Петровки, по Пушкинскому тракту. По словам девушки, добраться до леса не так-то просто: дороги после серии дождей «в кашу», очень легко застрять, а для похода за грибами понадобятся резиновые сапоги.
Ассортимент грибов при этом не впечатляет. «Кроме лисичек и червивых груздей-переростков НИЧЕГО нет», — сообщила омичка. Однако лисичек довольно много, целые поляны, так что поездка в любом случае прошла не зря.
Несколько дней назад портал Om1.ru опубликовал подборку «грибных» мест неподалёку от Омска. А специалисты роспотребнадзора рассказали омичам, какие меры предосторожности стоит предпринимать, чтобы не отравиться грибами.