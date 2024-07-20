В Роспотребнадзоре заявили о низком уровне заболеваемости листериозом в РФ

Отмечается также, что подразделениями Роспотребнадзора в 2023 году исследовано около 120 тыс. проб мяса и продуктов его переработки. «По микробиологическим показателям было выявлено около 4% проб, не соответствующих гигиеническим нормативам. В целях недопущения рисков осложнения эпидемиологической ситуации только по итогам прошлого года изъято из обращения более 84 тонн мяса и мясной продукции, из которых 60% составило продовольственное сырье», — сообщили в пресс-службе.