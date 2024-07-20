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В Роспотребнадзоре заявили о низком уровне заболеваемости листериозом в РФ

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Заболеваемость листериозом в России в течение последних лет находится на низком уровне, встречаются единичные случаи. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Источник: РИА "Новости"

«В Российской Федерации благодаря системно проводимым санитарно-профилактическим мероприятиям заболеваемость листериозом в течение последних лет находится на уровне единичных случаев — 0,07 на 100 тыс. населения. Ситуация находится на постоянном контроле Роспотребнадзора», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается также, что подразделениями Роспотребнадзора в 2023 году исследовано около 120 тыс. проб мяса и продуктов его переработки. «По микробиологическим показателям было выявлено около 4% проб, не соответствующих гигиеническим нормативам. В целях недопущения рисков осложнения эпидемиологической ситуации только по итогам прошлого года изъято из обращения более 84 тонн мяса и мясной продукции, из которых 60% составило продовольственное сырье», — сообщили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что американские власти зафиксировали в 12 штатах страны вспышку листериоза. Как говорится в сообщении федеральных центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США, 28 человек госпитализированы, двое умерли.

Листериоз — инфекционная болезнь, отличающаяся многообразием клинических проявлений, в том числе поражением нервной системы и лимфатических узлов. Ее вызывают бактерии вида Listeria monocytogenes, обитающие, как правило, в почве или силосе. В организм человека они могут проникать вместе с овощами и продуктами животноводства.
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