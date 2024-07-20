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В МЧС предупредили о неблагоприятных погодных условиях в Пермском крае

В воскресенье, 21 июля, прогремят грозы и пройдут сильные дожди.

Сейчас в Ричмонде: +28° 2 м/с 74% 759 мм рт. ст. +24°
Источник: Комсомольская правда

Как сообщили в ГУ МЧС России по Пермскому краю со ссылкой на Пермский ЦГМС, 21 июля в регионе ожидаются неблагоприятные метеорологические явления.

— Ночью ожидаются гроза и туман. Утром и днем местами по краю пройдут сильные дожди, ливни и грозы, — говорится в сообщении ведомства.

В связи с этим МЧС предупреждает жителей Прикамья о необходимости соблюдать меры предосторожности: избегать нахождения вблизи деревьев, линий электропередач и слабо укрепленных конструкций. Водителям рекомендуется соблюдать скоростной режим, дистанцию и избегать резких маневров. Движение должно осуществляться с учетом дорожных условий.

Также во время грозы не стоит выходить на улицу, а находясь в помещении — закрыть окна и отключить электроприборы.