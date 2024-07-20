В МЧС предупредили о неблагоприятных погодных условиях в Пермском крае

Как сообщили в ГУ МЧС России по Пермскому краю со ссылкой на Пермский ЦГМС, 21 июля в регионе ожидаются неблагоприятные метеорологические явления.
— Ночью ожидаются гроза и туман. Утром и днем местами по краю пройдут сильные дожди, ливни и грозы, — говорится в сообщении ведомства.
В связи с этим МЧС предупреждает жителей Прикамья о необходимости соблюдать меры предосторожности: избегать нахождения вблизи деревьев, линий электропередач и слабо укрепленных конструкций. Водителям рекомендуется соблюдать скоростной режим, дистанцию и избегать резких маневров. Движение должно осуществляться с учетом дорожных условий.
Также во время грозы не стоит выходить на улицу, а находясь в помещении — закрыть окна и отключить электроприборы.