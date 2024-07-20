Ариана Гранде перевыпустила три песни из альбома Eternal Sunshine

Американская певица Ариана Гранде представила новые версии песен со своего последнего альбома Eternal Sunshine (2024). Теперь можно послушать струнную версию хита we can’t be friends (wait for your love), а также несколько вариаций the boy is mine.
Eternal Sunshine, седьмой студийник Арианы, вышел 8 марта. После релиза часть поклонников раскритиковала поп-звезду, поскольку в альбоме та намекает на свой развод с мужем и роман с другим.
Тем не менее с коммерческой точки зрения пластинка стала очень успешной: она возглавила американский чарт альбомов Billboard 200 (как и ряд хит-парадов других стран), а январский лид-сингл «yes, and?» завирусился в сети, вдохновив сотни пользователей снимать под него ролики.