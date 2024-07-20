Ариана Гранде перевыпустила три песни из альбома Eternal Sunshine

Тем не менее с коммерческой точки зрения пластинка стала очень успешной: она возглавила американский чарт альбомов Billboard 200 (как и ряд хит-парадов других стран), а январский лид-сингл «yes, and?» завирусился в сети, вдохновив сотни пользователей снимать под него ролики.