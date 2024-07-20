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Мэр Алушты прокатилась на городских автобусах: Галина Огнева проявила интерес к общественному транспорту

Мэр Алушты прокатилась на автобусах 20 июля.

Источник: Галина Огнёва Z — Telegram

Мэр Алушты провела выходной день с пользой для народа. Галина Огнева сменила служебную машину на автобус, чтобы узнать, как же в городе работает общественный транспорт.

«Лично проверила движение маршрутов № 4 и № 6, пообщалась с пассажирами — жителями и гостями Алушты», — сообщила Галина Огнева в своем Tg-канале.

Пассажиры вначале чуть оторопели от такого внимания, а затем охотно поделились своими впечатлениями. Судя по видео, которые появились в Tg-канале, все прошло на вполне миролюбивой волне, без нецензурщины и рукоприкладства.

По итогам своего похода в народ глава администрации Алушты сделала определенные выводы, которые хочет донести до начальника отдела транспорта.

«Проблема с общественным транспортом в Алуште должна быть решена в пользу комфорта жителей и гостей города», — решительно настроена Галина Огнева, отметившая, что проверки будут продолжены.