Шах, мат и ничья на Дворцовой. В Петербурге отметили Международный день шахмат

Спустя ровно век живые шахматы повторились не только своим масштабом, но и итогом игры. Матлаков и Халифман, как Илья Рабинович и Петр Романовский сто лет назад, сыграли вничью. Вновь победила дружба. Однако шахматная партия была напряженная и неоднозначная в своем исходе на протяжении всей игры. Особенно интересно было наблюдать за тем, как фигуры били друг друга. К примеру, побеждающий «конь» вставал в позу «на дыбы», а побежденная пешка снимала шляпу, откланивалась и покидала доску. В отличие от обычной шахматной партии, в которой зритель не всегда чувствует себя частью процесса, игра с настоящими актерами вовлекает в процесс даже тех, кто совсем не разбирается в этом виде спорта. Яркие костюмы и актерская игра «фигур» имеют в этом деле большое значение.