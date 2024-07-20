Повалены деревья и столбы, не едут трамваи и троллейбусы: Последствия ливня в Краснодаре 20 июля

В Краснодаре после долгой засухи и устойчивого адского пекла прошел долгожданный дождь. К 18 часам грозовые ливни сбили температуру в городе до +23 градусов и принесли столь желанное облегчение краснодарцам. Однако вместе с этим обильные осадки принесли и проблемы.
В Юбилейном микрорайоне Краснодара ливень с градом подтопил дорогу в районе Рождественского храма. Автомобили, хоть и с трудом, но могут преодолеть путь, а вот троллейбусы не доезжают до конечной остановки в ЮМР.
«Из-за обильных осадков на проспекте Чекистов троллейбусы маршрута № 8 временно разворачиваются на остановке “Центральный колхозный рынок”, — сообщили в пресс-службе МУП “КТТУ”.
Вместе с тем в Комсомольском микрорайоне возникли проблемы с трамваями. Пользователи социальных сетей сообщают, что у жилого комплекса на Магистральной дерево упало на рельсы и перегородило путь.
Там же, в КМР, на улице Сормовской ветром повалило бетонный столб. Он рухнул аккурат на припаркованный автомобиль и изрядно повредил машину.
Пешеходы в разных частях города вброд пробираются к свои домам, курьеры по колено в воде несут рюкзаки с заказами, а на дорогах из-за потопа местами образовались серьезные заторы.
Изрядно промокнуть пришлось и мэру Краснодара Евгению Наумову. Глава города приехал на стихийный митинг жителей из-за отсутствия электроэнергии и водоснабжения. Под проливным дождем Наумов вместе с горожанами дожидался, пока в дома вернут свет.