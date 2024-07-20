Ашер и Дональд Гловер номинированы на «Эмми»

Ашер может получить награду в категории «Лучший варьете-спецвыпуск», передает HipHopDX. Шоу посмотрело более 123 миллионов человек — этот показатель даже больше, чем у Рианны, которая раскрыла свою вторую беременность во время этого же события в прошлом году.