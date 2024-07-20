Ашер и Дональд Гловер номинированы на «Эмми»

Американские артисты Ашер и Дональд Гловер номинированы на телевизионную премию «Эмми». Первый — за свое недавнее выступление на Super Bowl, второй — за сериал «Мистер и миссис Смит» (2024).
Ашер может получить награду в категории «Лучший варьете-спецвыпуск», передает HipHopDX. Шоу посмотрело более 123 миллионов человек — этот показатель даже больше, чем у Рианны, которая раскрыла свою вторую беременность во время этого же события в прошлом году.
Дональд Гловер, в свою очередь, номинирован как лучший актер и сценарист сериала «Мистер и миссис Смит» — ремейка одноименного проекта 2005 года.
Церемония вручения «Эмми» состоится 15 сентября.
Номинанты, несмотря на наличие столь успешных проектов за плечами, продолжают активно трудиться. Ашер занят производством сериала, вдохновленного его музыкой. Гловер же недавно выпустил последний альбом под своим псевдонимом Childish Gambino, заявив, что хочет сосредоточиться на продюсерской деятельности.