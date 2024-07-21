Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

21 июля в Башкирии продолжат работу сельскохозяйственные ярмарки

21 июля в Башкирии продолжат работу сельскохозяйственные ярмарки.

Источник: Башинформ

В воскресенье, 21 июля, в ряде городов и районов Башкирии продолжат свою работу сельскохозяйственные ярмарки, напомнили в министерстве торговли и услуг региона.

Традиционно на таких ярмарках можно приобрести натуральную, свежую продукцию местного производства. На этой неделе сельскохозяйственные ярмарки проводятся в течение трех дней, с 19 по 21 июля в 31 районе и городе Башкирии.

В эти три дня будут организованы в общей сложности 42 ярмарочные площадки во многих муниципальных районах и городах республики. Адреса и контактные данные собраны на сайте минторга РБ по ссылке.

Так, например, в Уфе ярмарочная торговля развернулась с сегодняшнего дня перед Дворцом спорта. В воскресенье ярмарка продолжит работу на этой же площадке, сообщал Башинформ.

торговля