21 июля в Башкирии продолжат работу сельскохозяйственные ярмарки.

В воскресенье, 21 июля, в ряде городов и районов Башкирии продолжат свою работу сельскохозяйственные ярмарки, напомнили в министерстве торговли и услуг региона.
Традиционно на таких ярмарках можно приобрести натуральную, свежую продукцию местного производства. На этой неделе сельскохозяйственные ярмарки проводятся в течение трех дней, с 19 по 21 июля в 31 районе и городе Башкирии.
В эти три дня будут организованы в общей сложности 42 ярмарочные площадки во многих муниципальных районах и городах республики. Адреса и контактные данные собраны на сайте минторга РБ по ссылке.
Так, например, в Уфе ярмарочная торговля развернулась с сегодняшнего дня перед Дворцом спорта. В воскресенье ярмарка продолжит работу на этой же площадке, сообщал Башинформ.