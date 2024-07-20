Трехдневные отключения ТВ и радио пройдут в Волгоградской области

Так, 23 июля в поселке Нагорный Камышинского района с 07:00 до 16:00 отключатся телевизионные каналы цифровых мультиплексов РТРС-1,РТРС-2. Аналогичные отключения будут 25 июля в поселке Кировец Среднеахтубинского района.