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Трехдневные отключения ТВ и радио пройдут в Волгоградской области

В Волгоградской области предупреждают о кратковременных перерывах трансляции телевидения и радио в ряде населенных пунктах 23—25 июля, передает V102.RU.

Источник: Reuters

По информации ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть», в эти дни запланированы профилактические работы на передающем оборудовании станций.

Так, 23 июля в поселке Нагорный Камышинского района с 07:00 до 16:00 отключатся телевизионные каналы цифровых мультиплексов РТРС-1,РТРС-2. Аналогичные отключения будут 25 июля в поселке Кировец Среднеахтубинского района.

А 24 июля в Камышине с 07:00 до 16:00 приостановят вещание РТРС-1,РТРС-2, а также Радио России, Вести FM, Маяк, Камышин ФМ, Радио Дача, Новое Радио, Хит ФМ, Комсомольская правда, Радио Ваня.

В РТРС поясняют, что из-за плохих погодных условий некоторые работы могут быть отменены.

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