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Ким Гордон призналась, что ей не нравится музыка Тейлор Свифт

Певица Ким Гордон, известная как вокалистка группы Sonic Youth, рассказала, что не является поклонницей Тейлор Свифт. При этом 71-летняя артистка отметила Билли Айлиш, назвав ее поп-иконой.

Источник: Звук

Певица Ким Гордон, известная как вокалистка группы Sonic Youth, рассказала, что не является поклонницей Тейлор Свифт. При этом 71-летняя артистка отметила Билли Айлиш, назвав ее поп-иконой.

В свежем интервью The Guardian Ким спросили о наличии у нее спорного мнения, касающегося поп-культуры.

Не знаю, спорно ли это, но я не поклонница Тейлор Свифт. Я бы не смогла вам сказать, как звучит ее музыка. Говоря о поп-иконах, я бы выбрала Билли Айлиш.

Ким Гордон.

певица.

Недавно свои идеи по поводу поп-звезд высказал и фронтмен Bring Me the Horizon Оливер Сайкс. Музыкант отметил, что артисты вроде Дуа Липы звучат одинаково, а примером нового поколения поп-икон может служить норвежская исполнительница Аврора.