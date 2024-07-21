Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Беларуси планируют оповещать об ураганах сиренами

Глава Администрации президента Дмитрий Крутой заявил, что в стране поменяют систему оповещения населения о серьёзных погодных катаклизмах: «смс-ки неэффективны».

Источник: Смартпресс

«Те СМС-рассылки, которыми занимается МЧС, вызывают у граждан улыбку, т.е. эта система неэффективная», — цитирует Крутого БелТА.

По его словам, «с коллегами из МЧС думаем фактически о формате военного времени — оповещатели, громкие сирены, которые будут мгновенно включаться при таких ураганных ветрах и потенциально видимых страшных явлениях».

«И люди будут понимать, что нужно бежать в укрытие», — подчеркнул он.

«К сожалению, последствием урагана стали человеческие жертвы. Поэтому задача МЧС — в корне поменять систему оповещения. Это будет комплекс решений», — подчеркнул Крутой.