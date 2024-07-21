В Беларуси планируют оповещать об ураганах сиренами

«Те СМС-рассылки, которыми занимается МЧС, вызывают у граждан улыбку, т.е. эта система неэффективная», — цитирует Крутого БелТА.
По его словам, «с коллегами из МЧС думаем фактически о формате военного времени — оповещатели, громкие сирены, которые будут мгновенно включаться при таких ураганных ветрах и потенциально видимых страшных явлениях».
«И люди будут понимать, что нужно бежать в укрытие», — подчеркнул он.
«К сожалению, последствием урагана стали человеческие жертвы. Поэтому задача МЧС — в корне поменять систему оповещения. Это будет комплекс решений», — подчеркнул Крутой.