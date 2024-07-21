Дожили: Даже +30 градусов стали для жителей Молдовы считаться нынешним летом за счастье и передышкой от несносного пекла

Представляете, нынешним летом даже 30 градусов жары — за счастье для жителей Молдове! Пришлось самое время рассказать о погодке за завтра, 21 июля. Рассказываем.
Ночью синоптики нам прогнозируют до 24 градусов со знаком «плюс», утром будет до 25 градусов выше ноля.
Днем воздух прогреется до 31 градуса жары, уже, все-таки, полегче после сорокаградусного зноя. Вечером ожидается «всего» до 23 градусов тепла. После обеда возможен кратковременный дождь. Скорость ветра в течение дня составит максимум 5−6 метров в секунду, а относительная влажность — 75%.