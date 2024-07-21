Дожили: Даже +30 градусов стали для жителей Молдовы считаться нынешним летом за счастье и передышкой от несносного пекла

Днем воздух прогреется до 31 градуса жары, уже, все-таки, полегче после сорокаградусного зноя. Вечером ожидается «всего» до 23 градусов тепла. После обеда возможен кратковременный дождь. Скорость ветра в течение дня составит максимум 5−6 метров в секунду, а относительная влажность — 75%.