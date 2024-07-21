НАН: ураганы и смерчи в Беларуси будут случаться чаще

По ее мнению, эта тенденция будет нарастать в будущем, то есть число природных катаклизмов будет увеличиваться.
Данилович также проинформировала, что такое природное явление, как смерч, очень давно фиксируется, в том числе на территории России и Беларуси. Первое упоминание датируется 1400 годом, добавила она.
«Что касается современных дней, то за послевоенный период мы проводили анализ. Явления случаются достаточно регулярно. Территория Беларуси относится к смерчеопасным районам по классификации. Повторяемость таких явлений будет увеличиваться».
Данилович также отметила, что предсказание места прохождения смерча или очага очень интенсивных осадков — это научный вызов для всех ученых со всего мира.
При этом представитель НАН пояснила, что эти явления очень локальные, поэтому и невозможно точно назвать место и время, где они появятся.
Непогода на Гомельщине
Сильные ливни со шквалистым ветром, скорость которого порой достигала 29 метров в секунду, прошли по территории Гомельской области в воскресенье, 14 июля.
Ураган повалил большое количество деревьев — в том числе на линии электропередачи, что привело к массовым отключениям. Наиболее сложная ситуация наблюдалась в Мозырском, Речицком, Гомельском районах. Там произошли массовые отключения электричества, прекратилась подача воды.
В связи с произошедшим в области вводился н режим чрезвычайной ситуации, а также был создан штаб по ликвидации последствий урагана.