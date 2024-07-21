МОК разрешил гребчихе Пракатень сменить гражданство на узбекистанское

Пракатень 31 год. Спортсменка родилась в Минске и до 2016 года выступала за Беларусь. Затем она перешла под российский флаг и в 2020 году завоевала серебро на Олимпиаде. За сборную России белоруска выступала с 2017 по 2022 год.