МОК разрешил гребчихе Пракатень сменить гражданство на узбекистанское

Пракатень 31 год. Спортсменка родилась в Минске и до 2016 года выступала за Беларусь. Затем она перешла под российский флаг и в 2020 году завоевала серебро на Олимпиаде. За сборную России белоруска выступала с 2017 по 2022 год.
«Утвердили смену гражданства Анны Пракатень с российского на узбекистанское. Исполком МОК удовлетворил запрос о снятии необходимости отбытия трехлетнего карантина, спортсменка может представлять новую страну на Олимпийских играх в Париже».
Напомним, в апреле прошлого год стало известно, что титулованная гребчиха снова намерена поменять спортивное гражданство. В мае 2023-го Международная федерация гребного спорта (World Rowing) одобрила ее переход в сборную Узбекистана.
На счету Пракатень серебряная медаль Олимпиады 2020 года, а также первое место чемпионата Европы 2021-го.
Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа. Белорусы и россияне на них выступят в нейтральном статусе. В Играх примут участие 17 белорусских атлетов, которые представляют 10 видов спорта.