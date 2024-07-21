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МОК разрешил гребчихе Пракатень сменить гражданство на узбекистанское

МИНСК, 20 июл — Sputnik. Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) разрешил вице-чемпионке Олимпиады в академической гребле Анне Пракатень сменить спортивное гражданство с российского на узбекистанское, сообщил директор МОК по коммуникациям Марк Адамс.

Источник: Sputnik.by

Пракатень 31 год. Спортсменка родилась в Минске и до 2016 года выступала за Беларусь. Затем она перешла под российский флаг и в 2020 году завоевала серебро на Олимпиаде. За сборную России белоруска выступала с 2017 по 2022 год.

«Утвердили смену гражданства Анны Пракатень с российского на узбекистанское. Исполком МОК удовлетворил запрос о снятии необходимости отбытия трехлетнего карантина, спортсменка может представлять новую страну на Олимпийских играх в Париже».

заявил Адамс.

Напомним, в апреле прошлого год стало известно, что титулованная гребчиха снова намерена поменять спортивное гражданство. В мае 2023-го Международная федерация гребного спорта (World Rowing) одобрила ее переход в сборную Узбекистана.

На счету Пракатень серебряная медаль Олимпиады 2020 года, а также первое место чемпионата Европы 2021-го.

Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа. Белорусы и россияне на них выступят в нейтральном статусе. В Играх примут участие 17 белорусских атлетов, которые представляют 10 видов спорта.