Синоптики предупредили о грозах и жаре в воскресенье

По данным белорусских синоптиков, ночью в ближайшие сутки погодные условия в стране в основном будет формировать область повышенного давления, а днем скажется влияние неустойчивой воздушной массы.
«Переменная облачность, ночью местами по северу, утром и днем преимущественно по северной половине республики ожидаются кратковременные дожди, в отдельных районах — грозы».
Там также уточнили, что ветер будет неустойчивый и слабый до умеренного, при грозах — порывистый. Ночью температура воздуха составит от +10 до +16°С, днем — от +23 до +29°С, местами на юге — до +30°С.
По предварительным прогнозам, в понедельник, 22 июля, местами по Беларуси ожидаются кратковременные дожди и грозы. Ночью температура будет находиться в пределах от +11 до +17°С, днем — от +24 до +31°С.