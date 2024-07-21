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Синоптики предупредили о грозах и жаре в воскресенье

МИНСК, 20 июл — Sputnik. Жаркая погода с грозами ожидается в Беларуси в воскресенье, 21 июля, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

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Источник: Sputnik.by

По данным белорусских синоптиков, ночью в ближайшие сутки погодные условия в стране в основном будет формировать область повышенного давления, а днем скажется влияние неустойчивой воздушной массы.

«Переменная облачность, ночью местами по северу, утром и днем преимущественно по северной половине республики ожидаются кратковременные дожди, в отдельных районах — грозы».

сказали в Белгидромете.

Там также уточнили, что ветер будет неустойчивый и слабый до умеренного, при грозах — порывистый. Ночью температура воздуха составит от +10 до +16°С, днем — от +23 до +29°С, местами на юге — до +30°С.

По предварительным прогнозам, в понедельник, 22 июля, местами по Беларуси ожидаются кратковременные дожди и грозы. Ночью температура будет находиться в пределах от +11 до +17°С, днем — от +24 до +31°С.