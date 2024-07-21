В Ростовской области назвали самые загрязненные водоемы региона

«Увеличение температуры воды всегда отрицательно влияет на концентрацию кислорода. Чем она выше, тем хуже в водоемах растворяется кислород. Соответственно, при высоких температурах, особенно когда цветут водоросли, плюс маловетрие, может случиться гипоксия — отсутствие кислорода в придонных горизонтах, — пояснил кандидат биологических наук Тимофей Барабашин. — Кислород просто исчезнет, а это значит, что может погибнуть и рыба».