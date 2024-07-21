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Бастрыкин взял под контроль: в Симферополе сироте дали жилье в доме без света и с дырявой крышей

В Симферополе сироте предоставили жилье без электричества и с протекающим потолком.

Председатель СК России Александр Бастрыкин взял под контроль нарушение жилищных прав сироты в Симферополе.

24-летняя девушка пожаловалась в информационный центр СК России, что ей выдали ключи от квартиры в новостройке по улице Балаклавской, где невозможно жить.

«Дом до настоящего времени не принят администрацией на баланс, в нем отсутствуют горячее водоснабжение и электроэнергия, протекает кровля», — сообщается в официальной информации Следкома РФ.

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