Бастрыкин взял под контроль: в Симферополе сироте дали жилье в доме без света и с дырявой крышей

Председатель СК России Александр Бастрыкин взял под контроль нарушение жилищных прав сироты в Симферополе.
24-летняя девушка пожаловалась в информационный центр СК России, что ей выдали ключи от квартиры в новостройке по улице Балаклавской, где невозможно жить.
«Дом до настоящего времени не принят администрацией на баланс, в нем отсутствуют горячее водоснабжение и электроэнергия, протекает кровля», — сообщается в официальной информации Следкома РФ.
Новосельем и не пахнет!
Крымский Следком затеял проверку, об итогах будет доложено столичному руководству.