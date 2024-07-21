«Не хватило спокойствия и рассудительности» и «легкости в ногах»: Что произошло после матча «Ростов» — ЦСКА

20 июля футболисты ФК «Ростов» сыграли на своем домашнем поле вничью с московским ЦСКА. Счет встречи — 0:0 (0:0). Это была игра первого тура Российской Премьер-Лиги (МИР РПЛ).
КАК ПРОШЛА ВСТРЕЧА.
Первую половину матча провели довольно бодро и с голевыми моментами, но ничьи ворота так и не остались распечатаными.
На 21-й минуте нападающий ростовчан Николай Комличенко получил желтую карточку, на 44-й — этот же спортсмен пострадал в чужой штрафной, но не покинул поле. На перерыв команды ушли при нулевом счете.
Во втором тайме противостояние продолжилось. На 48-й минуте игры желтую карточку получил полузащитник Даниил Уткин.
На 54-й минуте произошла замена в составе гостей — вместо Секу Койта вышел Саша Зделар. Потом, на 60-й минуте, последовала тройная замена в составе ФК «Ростов»: вместо Максима Осипенко, Даниила Уткина и Николая Комличенко в игру вступили Виктор Мелехин, Константин Кучаев и Егор Голенков.
Были и другие замены, но на итоговую ситуацию это не повлияло. Дважды за донскую команду едва не забил нападающий Сезар Роналдо, но и после этого голов не последовало. В итоге сыграли вничью.
ЧТО СКАЗАЛ ТРЕНЕР.
Главный тренер ФК «Ростов» Валерий Карпин прокомментировал результаты игры в интервью «Матч ТВ», высказался об итоговом счете.
— Он приемлемый, потому что деваться некуда. Но, думаю, никого из нас он не удовлетворил, даже с точки зрения игры, — поделился наставник «желто-синих» -. Понравился первый тайм, во втором не хватило спокойствия и рассудительности. Были ошибки, но от желания выиграть. Это не возбраняется.
ЧТО СКАЗАЛИ БОЛЕЛЬЩИКИ.
Любители футбола в эти минуты уже обсуждают прошедшую игру в социальных сетях, в частности, в официальной группе ФК «Ростов» в соцсети «ВКонтакте». Болельщики донской команды разочарованы исходом спортивного поединка, но отмечают, что ростовчане сегодня лидировали на поле.
— Трудно было ожидать зрелищного матча на открытии. Ощущение борьбы и накала вместе с тем присутствовало. Мы были немного активнее и мобильнее, что давало надежду на гол. Хотелось, конечно, чтобы победа была, но и так неплохо, — отметил один из участников обсуждения.
— Молодцы, задавили ЦСКА. Чуть удачи не хватило и легкости в ногах. Щетинин перетренирован. Уткин — слабо, Роналдо — топ, — написал в комментариях еще один болельщик.
Следующий матч ростовчане проведут на выезде в Самаре. Соперником во втором туре РПЛ будет команда «Крылья Советов». Начало этой встречи — в пятницу, 26 июля, в 18 часов по московскому времени.