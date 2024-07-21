«Не хватило спокойствия и рассудительности» и «легкости в ногах»: Что произошло после матча «Ростов» — ЦСКА

— Он приемлемый, потому что деваться некуда. Но, думаю, никого из нас он не удовлетворил, даже с точки зрения игры, — поделился наставник «желто-синих» -. Понравился первый тайм, во втором не хватило спокойствия и рассудительности. Были ошибки, но от желания выиграть. Это не возбраняется.