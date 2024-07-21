Куда идем мы с Пятачком: учение об эволюции как суррогат религии

Увлекательной, хотя местами довольно страшной и жестокой, книге Винарского, не только оперирующего солидной научной библиографией, но и ловко вставляющего в нужный момент литературные и поэтические аллюзии и цитаты, немного не хватает разве что ссылок на популярный кинематограф, чтобы проиллюстрировать ситуацию с дарвинизмом, правоту которого признавать неприятно, но и отрицать трудно. Уместно в этой связи вспомнить, например, фильм «Приключения принца Флоризеля», где один эпизодический персонаж, член клуба самоубийц, категорически не желает продолжать жить после унизительного для человека открытия Дарвина — юмор в том, что расстроенный антидарвинист и правда удивительно похож на обезьяну, которой стоило бы смиренно принять свое происхождение, как есть.