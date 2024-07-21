На деревню к девушке: SHAMAN едет в село, Баста — в клуб

«Пикник» выпустил первый полноформатный релиз после теракта в «Крокус Сити Холле». Само по себе это уже примечательный факт. Ведь тогда, в марте, были опасения, что группа в принципе прекратит существование. Или, как минимум, надолго замолчит, «заляжет на дно», чтобы трагический фон отошел как можно дальше. Но Эдмунд Шклярский со товарищи решил, наоборот, развить максимальную творческую активность. Сначала музыканты дали большой концерт-реквием в Петербурге, затем опубликовали сингл с символичным названием «Гитары тихие рыданья», ну, а теперь на стримингах появился и лонгплей, включающий 14 композиций. Среди них и пророческая «Ничего, ничего не бойся», которую «Пикник» исполнял на концертах еще с начала года. Напомним текст припева: «Ничего, ничего не бойся / Ни огня, ни звенящую тень / Утром кровью своей умойся / И встряхни расцветающий день». Согласитесь, надо иметь немалую смелость, чтобы сохранить трек в репертуаре, а не постараться забыть, как страшный сон. Но в этом весь Шклярский.