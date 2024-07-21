Спасатели оказали помощь гражданину Азербайджана

Спасатели Кызылординской области с раннего утра до поздней ночи без перерыва откапывая транспорт, смогли вытащить грузовик из места.
Водитель — гражданин Азербайджанской Республики Аббасов Матлаб выразил свою благодарность спасателям.
Сегодня грузовой автомобиль, направлявшийся из города Алматы в город Атырау погрузился в грунт на дороге, передает ИА El.kz со ссылкой на МЧС РК.
Спасатели Кызылординской области с раннего утра до поздней ночи без перерыва откапывая транспорт, смогли вытащить грузовик из места.
Водитель — гражданин Азербайджанской Республики Аббасов Матлаб выразил свою благодарность спасателям.