День металлурга отмечается 21 июля в Беларуси

В отрасли работает свыше 55 тысяч человек, из них более 12 тысяч только в одном Минске. В общем, это составляет около 7% всех занятых в промышленности. Металлургическая отрасль остается преимущественно мужской профессиональной сферой, по данным Белстата, в 2023-м в количество женщин в отрасли составляло 19,5%. Средний возраст работников — 40,5 года.