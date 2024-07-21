День металлурга отмечается 21 июля в Беларуси

В третье воскресенья июля в Беларуси традиционно отмечают свой профессиональный праздник металлурги и литейщик. День металлурга 2024 отмечается 21 июля.
Поздравляя с профессиональным праздником белорусских металлургов, в стране высоко оценивают их значительный вклад в белорусскую промышленность. Металлургия обеспечивает своей продукцией множество других отраслей: автомобилестроение, железнодорожный транспорт, строительство, машиностроение.
В отрасли работает свыше 55 тысяч человек, из них более 12 тысяч только в одном Минске. В общем, это составляет около 7% всех занятых в промышленности. Металлургическая отрасль остается преимущественно мужской профессиональной сферой, по данным Белстата, в 2023-м в количество женщин в отрасли составляло 19,5%. Средний возраст работников — 40,5 года.
В Беларуси работает в сфере металлургического производства и производства готовых металлических изделий более 1770 организаций, то есть каждое девятое промышленное предприятие. А две трети всей готовой продукции выпускали на заводах Минщины и Гомельщины. Продукция белорусской металлургии поставляется в 99 государств.