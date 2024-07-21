Синоптик Рябов допустил ураганы и аномальную жару до конца лета 2024 в Беларуси

Синоптик Дмитрий Рябов в эфире ОНТ допустил ураганы и аномальную жару до конца лета 2024 в Беларуси.
Специалист обратил внимание на то, что лето продолжается и нельзя исключать тот факт, что ураганов в 2024 году в стране больше не будет. Он уточнил, что, согласно предварительным прогнозам, погода до конца календарного лета окажется очень неоднородной.
По его словам, некоторые регионы Беларуси окажутся под палящим солнцем, которое будет прогревать воздух до рекордных показателей. В то же время, другие области страны будет заливать ливнями с грозами и шквалистым ветром.
— Мы уже видим, что климат в наших широтах меняется — ливни напоминают тропические, жара становится с каждым годом интенсивнее, продолжительнее, — заметил Рябов.
Синоптик добавил, что в ближайшие десятилетия климат и далее будет меняться, отметив, что лето все чаще и чаще будут волны сильной жары. Она будет чередоваться с ураганами и штормами. Он допустил, что число названных явлений будет только расти.