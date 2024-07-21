Что можно и нельзя делать в день Казанской иконы Божией Матери 21 июля на Зажинки

В Беларуси православные верующие празднуют день Казанской иконы Божией Матери, или Казанскую Летнюю 21 июля. Однако у праздника существует еще одно название, народное, — Зажинки. Оно связано с тем, что с указанной даты начинали жать рожь.
Под запретом находится купание. Предки верили, что можно утонуть. Кроме того, в открытых водоемах не рекомендуется стирать белье. На Летнюю Казанскую нельзя начинать новые дела. Не подходит 21 июля для поездок на дальние расстояния. Не стоит ломать ветки, срывать листья березы. Это может грозить несчастьями.
По традиции, с 21 июля принято убирать рожь. Интересно, что первые колосья ржи затыкали за пояс. Это делалось для того, чтобы не болела спина. Кроме того, день подходит для того, чтобы признаться в любви, сыграть свадьбу.
Согласно приметам, какая погода будет 21 июля, в день Казанской иконы Божией Матери, такой она окажется и 2 августа. На жаркую погоду указывают жалящие пчелы. Дождь предвещает ненастную погоду, которая установится на долгое время.