В Норильске открыли стелу «Город трудовой доблести»

В Норильске прошло открытие стелы «Город трудовой доблести». Монумент установлен Российским военно-историческим обществом и в полной мере отображает героическое прошлое и географическое положение города. Вес стелы более 20 тонн, высота — 31 метр. На каркас ушло более 90 тонн металла, который используется на Крайнем Севере.
— Исключительно молодой по историческим меркам Норильск — город с беспрецедентно насыщенной и героической биографией. В годы Великой Отечественной войны ценой максимального напряжения сил, в тяжелейших климатических условиях предприятия продолжали бесперебойно выпускать военную и гражданскую продукцию, что стало важным вкладом в Победу советского народа над фашизмом, — подчеркнул в своем приветствии помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский. — Норильск и по сей день остаётся одним из важнейших промышленных центов России, символом успешного освоения Арктики, примером самоотверженности и трудового героизма жителей.
По словам замначальника управления президента РФ по общественным проектам, заместителя председателя ВРИО Николая Овсиенко, стела по своим масштабам, по своим инженерным решениям уникальна, это ультрасовременный монумент, уникальное сочетание архитектуры и мультимедиа. Ее строили в течение полутора лет в суровых климатических условиях.
— Этот монумент — дань памяти тем поколениям, которые в суровые годы Великой Отечественной войны вели свои сражения на никелевом фронте, ковали такой нужный и важный для победы металл. Люди, которые создавали здесь производства, вели не менее серьезный сражения с суровыми северными условиями. Город заслужил свое право на место в истории страны и мира. Норильск сегодня — это крупнейший город российской Арктики, который продолжает развиваться. Уверен, что стела станет местом притяжения, связывая разные поколения и передавая дух победителей! — отметил губернатор Красноярского края Михаил Котюков.
Справка «РГ».
Указом Президента России Владимира Путина городу Норильску присвоено почетное звание РФ «Город трудовой доблести». В январе 2022 года, в День воинской славы, был открыт сбор подписей за присвоение этого звания Норильску. Более 48 тысяч жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярска, Пензы, Саратова, Белгорода и других городов России отдали свои голоса за заполярный город. Затем открытым голосованием сами норильчане выбрали место установки стелы.
Норильск — один из самых северных городов мира. В годы Великой Отечественной войны Норильский горно-металлургический комбинат, вышедший на проектную мощность, снабжал страну необходимым для оборонной промышленности никелем.