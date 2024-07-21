В Норильске открыли стелу «Город трудовой доблести»

— Этот монумент — дань памяти тем поколениям, которые в суровые годы Великой Отечественной войны вели свои сражения на никелевом фронте, ковали такой нужный и важный для победы металл. Люди, которые создавали здесь производства, вели не менее серьезный сражения с суровыми северными условиями. Город заслужил свое право на место в истории страны и мира. Норильск сегодня — это крупнейший город российской Арктики, который продолжает развиваться. Уверен, что стела станет местом притяжения, связывая разные поколения и передавая дух победителей! — отметил губернатор Красноярского края Михаил Котюков.