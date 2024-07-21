Блогеров с аудиторией от 10 тысяч человек могут обязать сообщать о себе в РКН

«В целом предлагаемые изменения вписываются в общемировую тенденцию усиления контроля над интернет-пространством. Многие страны сталкиваются с проблемой баланса между свободой слова в интернете и необходимостью противодействовать угрозам, связанным с неконтролируемым распространением информации. Для успешной реализации данной инициативы потребуется тщательная юридическая проработка. Необходимо будет четко определить критерии подсчета подписчиков, установить процедуры защиты персональных данных блогеров, разработать механизмы обжалования решений о блокировке. Важно также предусмотреть переходный период, который позволит существующим каналам адаптироваться к новым требованиям. При этом есть и не менее важный показатель — охваты, то есть число тех, кто прочитал или просмотрел материал. Обычно в блогерском рынке эта цифра сильно важнее количества подписчиков, и вероятно, что Роскомнадзору стоит рассмотреть именно этот показатель в своей инициативе. В целом, принятие данного закона может существенно изменить ландшафт российской блогосферы», — констатирует Илья Русяев.