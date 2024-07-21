Блогеров с аудиторией от 10 тысяч человек могут обязать сообщать о себе в РКН

Блогеры, в том числе владельцы Telegram-каналов, имеющие не меньше 10 тысяч подписчиков, должны будут передавать данные о себе в Роскомнадзор. Соответствующую поправку планируется рассмотреть в профильном комитете Госдумы на следующей неделе, а принять в качестве закона до конца весенней сессии. Об этом «Российской газете» сообщили источники в Госдуме.
Управляющий партнер компании «Русяев и партнеры», юрист Илья Русяев считает, что в российском законодательстве намечаются серьезные изменения, касающиеся регулирования деятельности блогеров и владельцев популярных интернет-каналов. «Согласно новой инициативе, которую планируется рассмотреть в профильном комитете Госдумы уже на следующей неделе, блогеры с аудиторией от 10 тысяч подписчиков будут обязаны предоставлять свои персональные данные в Роскомнадзор. Ожидается, что закон может быть принят до конца весенней сессии, то есть уже в ближайшее время», — поясняет юрист.
Данная мера преследует несколько целей. Во-первых, это попытка усилить контроль над распространением информации в интернет-пространстве. Власти аргументируют необходимость такого шага борьбой с дезинформацией и фейковыми новостями, которые могут представлять угрозу общественной безопасности. Во-вторых, идентификация авторов контента призвана повысить их ответственность перед аудиторией и облегчить процесс привлечения к ответственности в случае нарушения законодательства.
За неисполнение требования о предоставлении данных блогерам может грозить серьезное наказание — блокировка их канала или страницы. Это достаточно жесткая мера, которая фактически может лишить автора его аудитории и, возможно, основного источника дохода. Такой подход, очевидно, вызывает опасения у представителей блогерского сообщества, которые видят в этом риск чрезмерного давления на себя.
«Целесообразность данной меры, конечно, вызывает дебаты. Сторонники регуляции аргументируют, что в современном мире обязательно нужно иметь механизмы контроля над распространением информации. Они указывают на опасность анонимных каналов, которые нередко используются для манипуляций общественным мнением, даже в преступных целях. Противники же видят в этом шаге попытку ограничить свободу слова», — рассуждает юрист.
Но тут важно отметить, что изначально Роскомнадзор предлагал установить порог в 1000 подписчиков для обязательной регистрации блогеров. Однако в итоге было решено увеличить эту цифру до 10 тысяч. Такое изменение можно рассматривать как попытку найти компромисс между необходимостью регулирования и сохранением относительной свободы для менее крупных авторов. Кроме того, это может снизить административную нагрузку на контролирующие органы, позволив сосредоточиться на наиболее влиятельных каналах. В конце концов, каналы с 10000+ подписчиками имеют заметно более явное общественное влияние, нежели чем каналы с тысячей подписчиков.
«В целом предлагаемые изменения вписываются в общемировую тенденцию усиления контроля над интернет-пространством. Многие страны сталкиваются с проблемой баланса между свободой слова в интернете и необходимостью противодействовать угрозам, связанным с неконтролируемым распространением информации. Для успешной реализации данной инициативы потребуется тщательная юридическая проработка. Необходимо будет четко определить критерии подсчета подписчиков, установить процедуры защиты персональных данных блогеров, разработать механизмы обжалования решений о блокировке. Важно также предусмотреть переходный период, который позволит существующим каналам адаптироваться к новым требованиям. При этом есть и не менее важный показатель — охваты, то есть число тех, кто прочитал или просмотрел материал. Обычно в блогерском рынке эта цифра сильно важнее количества подписчиков, и вероятно, что Роскомнадзору стоит рассмотреть именно этот показатель в своей инициативе. В целом, принятие данного закона может существенно изменить ландшафт российской блогосферы», — констатирует Илья Русяев.