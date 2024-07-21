Россиянам объяснили, как рассчитать отпускные

Допустим, сотрудник берет отпуск с 13 по 24 марта 2024 года на двенадцать дней, говорит Шаповал. Расчетный период в этом случае — с 1 марта 2023 по 30 апреля 2024 года. В 2023 году сотрудник зарабатывал по 50 тысяч рублей ежемесячно. В январе-феврале 2024 года получил 120 тысяч рублей. За расчетный период сотрудник не брал больничные или отгулы. Совокупный заработок составил 620 тысяч рублей (50 тысяч рублей × 10 месяцев + 120 тысяч рублей). Среднедневной заработок составил 620 тысяч рублей / (12 × 29,3) = 1 763 рублей 36 копеек. В результате сотруднику начислят отпускные в размере 21 160 рублей 40 копеек, то есть 1 736 рублей 36 копеек мы умножили на 12 дней отпуска. Однако с этой суммы потребуется уплатить налог на доходы физического лица в размере 13%, что составляет 2 750 рублей 85 копеек. Поэтому на карту сотрудник получит 18 409 рублей 55 копеек, подчеркнула эксперт.