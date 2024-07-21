Дмитрий Демешин с общественниками прибрался в хабаровском дендрарии

Врио губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин с активистами общественных организаций столицы региона убрали валежник и высадили 60 молодых кедров на территории городского дендрария. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», по итогам экологического мероприятия глава субъекта отметил, что данную территорию важно продолжать развивать и улучшать во благо людей.
— Никакую застройку мы тут не допустим, а вот улучшать — входную группу сделать, асфальт переложить, чтоб красивее было — это нужно делать. Максимум, что мы тут можем создать — какие-нибудь сооружения, рекреационные зоны, чтобы люди посидели, воздухом подышали. Зеленых зон в нашем городе должно быть больше! — заявил Дмитрий Демешин.
По информации пресс-службы правительства Хабаровского края, хабаровский дендрарий — один из старейших на Дальнем Востоке. Это памятник природы краевого значения, где произрастает 386 видов растений. В обеспечении комфорта для посетителей помогает федеральный проект «Создание комфортной среды на особо охраняемой природной территории “Дендрарий” в 2024 году».
Благодаря средствам, которые территория получает по госпрограмме, до 1 декабря текущего года будет восстановлено более 3 тысяч квадратных метров асфальтовых дорожек, а также установлены и подключены к электричеству автономные туалетные эко-модули.