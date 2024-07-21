Дмитрий Демешин с общественниками прибрался в хабаровском дендрарии

— Никакую застройку мы тут не допустим, а вот улучшать — входную группу сделать, асфальт переложить, чтоб красивее было — это нужно делать. Максимум, что мы тут можем создать — какие-нибудь сооружения, рекреационные зоны, чтобы люди посидели, воздухом подышали. Зеленых зон в нашем городе должно быть больше! — заявил Дмитрий Демешин.