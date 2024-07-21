Жаркое воскресенье ожидает южноуральцев

В воскресенье, 21 июля, в Челябинской области будет облачно с прояснением, небольшие, местами умеренные дожди, в северной половине до сильных, грозы. Температура воздуха днем составит от +25 до +30 градусов, в горных районах — от +20 до +25. Ветер северной четверти 4−9 метров в секунду, при грозе порывы до 17.