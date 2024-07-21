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Жаркое воскресенье ожидает южноуральцев

В воскресенье, 21 июля, в Челябинской области будет облачно с прояснением, небольшие, местами умеренные дожди, в северной половине до сильных, грозы.

Сейчас в Ричмонде: +22° 2 м/с 94% 759 мм рт. ст. +22°

В воскресенье, 21 июля, в Челябинской области будет облачно с прояснением, небольшие, местами умеренные дожди, в северной половине до сильных, грозы. Температура воздуха днем составит от +25 до +30 градусов, в горных районах — от +20 до +25. Ветер северной четверти 4−9 метров в секунду, при грозе порывы до 17.

В Челябинске облачно с прояснением, кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха днем составит от +25 до +27 градусов. Ветер северной четверти 4−9 метров в секунду.

День Ангела сегодня, 21 июля, у Прокопия.

Между прочим, 21 июля 2024 года отмечают день Прокопия-жнеца. Согласно народным приметам, сегодня не стоит хвастаться. Дело в том, что из-за сглаза можно лишиться того, что составляет предмет гордости.