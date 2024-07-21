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Приметы на Прокопьев день: что нельзя делать 21 июля 2024 года

В воскресенье, 21 июля, отмечают народный праздник, который имеет несколько вариаций названий — Прокопий, Прокоп-жнец или Прокопьев день.

В воскресенье, 21 июля, отмечают народный праздник, который имеет несколько вариаций названий — Прокопий, Прокоп-жнец или Прокопьев день. В церковном календаре — праздник в честь иконы Казанской Божьей Матери. Кроме того, вспоминают великомученика Прокопия Кесарийского.

Что можно делать 21 июля:

  • в этот время на полях начиналась жатва;
  • в народе верили, что первые собранные колосья ржи надо заправить за пояс: считалось, что так работать в пол будет легко;

Что нельзя делать 21 июля:

  • собирать любые ягоды (исключение составляет черника, которая, по народным приметам, к этому дню как раз поспевает);
  • уезжать куда-либо;
  • начинать новые дела;
  • срывать листья с березы;

Народные приметы:

  • воробьи активны и дерутся — к хорошей солнечной погоде;
  • пчелы злее стали — будет засуха;
  • дождь идет, но без ветра — ненастная погода сохранится.