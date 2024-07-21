Приметы на Прокопьев день: что нельзя делать 21 июля 2024 года

В воскресенье, 21 июля, отмечают народный праздник, который имеет несколько вариаций названий — Прокопий, Прокоп-жнец или Прокопьев день. В церковном календаре — праздник в честь иконы Казанской Божьей Матери. Кроме того, вспоминают великомученика Прокопия Кесарийского.
Что можно делать 21 июля:
- в этот время на полях начиналась жатва;
- в народе верили, что первые собранные колосья ржи надо заправить за пояс: считалось, что так работать в пол будет легко;
Что нельзя делать 21 июля:
- собирать любые ягоды (исключение составляет черника, которая, по народным приметам, к этому дню как раз поспевает);
- уезжать куда-либо;
- начинать новые дела;
- срывать листья с березы;
Народные приметы:
- воробьи активны и дерутся — к хорошей солнечной погоде;
- пчелы злее стали — будет засуха;
- дождь идет, но без ветра — ненастная погода сохранится.