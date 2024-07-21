Приметы на Прокопьев день: что нельзя делать 21 июля 2024 года

В воскресенье, 21 июля, отмечают народный праздник, который имеет несколько вариаций названий — Прокопий, Прокоп-жнец или Прокопьев день. В церковном календаре — праздник в честь иконы Казанской Божьей Матери. Кроме того, вспоминают великомученика Прокопия Кесарийского.