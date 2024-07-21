В понедельник, 22 июля, в регионе по-прежнему прогнозируются дожди и грозы. Северный, северо-восточный ветер обещает быть умеренным, а местами шквалистым и сильным. Ночью привычные +12°, +17°, днем воздух прогреется до +16°, +21°, на юге — +26°.
В Башкирию придут осадки
В воскресенье, 21 июля, в Башкирии локально прогнозируются осадки в виде кратковременных дождей, гроз и града. Юго-восточный или переменный умеренный ветер усилится при осадках. Ночью столбик термометра покажет от +12° до +17°. Днем воздух прогреется до +22°, +27°.