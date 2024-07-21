Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирию придут осадки

В воскресенье, 21 июля, в Башкирии локально прогнозируются осадки в виде кратковременных дождей, гроз и града. Юго-восточный или переменный умеренный ветер усилится при осадках. Ночью столбик термометра покажет от +12° до +17°. Днем воздух прогреется до +22°, +27°.

Сейчас в Ричмонде: +22° 2 м/с 94% 759 мм рт. ст. +22°
Источник: ГОРОБЗОР.Ру

В понедельник, 22 июля, в регионе по-прежнему прогнозируются дожди и грозы. Северный, северо-восточный ветер обещает быть умеренным, а местами шквалистым и сильным. Ночью привычные +12°, +17°, днем воздух прогреется до +16°, +21°, на юге — +26°.