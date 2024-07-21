В Башкирию придут осадки

В воскресенье, 21 июля, в Башкирии локально прогнозируются осадки в виде кратковременных дождей, гроз и града. Юго-восточный или переменный умеренный ветер усилится при осадках. Ночью столбик термометра покажет от +12° до +17°. Днем воздух прогреется до +22°, +27°.