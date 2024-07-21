Врач перечислила, на что надо обращать внимание при выборе пластического хирурга

«У каждого пластического хирурга свое представление о красоте, важно убедиться, что ваши представления совпадают. Не стесняйтесь задавать вопросы, вы имеете право знать все, что касается вашего здоровья. Если после общения с хирургом у вас остались сомнения или вопросы, на которые врач не смог ответить, спросите второе мнение у другого врача. Успех операции зависит в том числе и от того, насколько доверительные отношения установятся между врачом и его пациентом», — говорит Таштамирова.