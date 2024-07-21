Новая экспозиция в «Тальцах» и фестиваль электронной музыки: чем удивит афиша Иркутска на август 2024

Казалось бы, на дворе только начало июля, но эти недельки пролетят быстро, а потом август и наступит осень. Чтобы лето точно запомнилось, проведите его ярко! Не сидите дома, тем более, когда в Иркутске ожидается столько интересного. И планировать досуг на следующий месяц лучше начинать уже сейчас. Чем удивит афиша Иркутска на август 2024 — в нашем материале.
Афиша Иркутска на август 2024
«Московский тракт» ждет.
В архитектурно-этнографическом музее «Тальцы» открыли новую экспозицию — «Московский тракт». Она объемная, включает 13 составляющих. В их числе — «Пожарное депо», «Базарная площадь», «Дом-лавка с кабаком», «Волостное правление», «Дом причта», «Почтовая станция». А центр всего этого — дом купца третьей гильдии Воинова из села Кутулик. Он, кстати, связан с именем Александра Вампилова, описавшего этот дом как чайную в пьесе «Прошлым летом в Чулимске». Почтовая станция «Малиновская» расскажет об особенностях перевозки почты и пассажиров по Московскому тракту. В частности, известно, что через нее в 1890 году проезжал Антон Павлович Чехов. Посетить экспозицию можно в любой день недели с 10 утра до 18 вечера, цена взрослого билета — 300 рублей. Помните, кто рано встает — тот в пустые «Тальцы» попадет, обычно к обеду здесь уже много туристов.
Электронно-музыкальный путь.
С 9 по 11 августа вблизи Большого Голоустного, на фоне уникальной природы озера Байкал, зазвучит электронная музыка — это фестиваль «Baikal Sound Wave». На это событие съедутся гости со всей России. Ведь организаторы обещают потрясающую атмосферу и отличное настроение! Стоимость билетов варьируется в зависимости от количества дней, проведенных на мероприятии — минимум 2700 рублей, максимум за всю программу — 8400. Площадка фестиваля — глэмпинг-отель с охраняемой территорией и палаточным городком.
Исчезающая живопись.
В арт-галерее «Диас» в первой декаде августа представлено творчество художника из Санкт-Петербурга Юрия Первушина. Автор характеризует свою манеру работы как «исчезающую живопись». Очертания фигур и предметов на полотнах смягчаются, они как бы окутаны воздухом. В результате картины словно покрыты легкой дымкой, таинственным туманом. Получается некая медитативная среда, стать частью которой можно на выставке «Свет и покой». Билет стоит 200 рублей, для льготников — 100 рублей.
Тайный подарок.
«Солнце в аистовом гнезде» — фестиваль с таким названием соберет поклонников творчества Александра Вампилова в поселке Кутулик с 17 по 19 августа. К участию выбраны пять коллективов из Иркутска, Ангарска и поселка Белореченский. Так, молодежный коллектив «Эксперимент» Иркутского государственного университета покажет композицию «Шорохи», а народный «Чудак» — фрагмент «Прощания в июне».
— Особенность фестиваля в этом году в том, что небольшие постановки будут играться на разных локациях и сольются в единый спектакль-променад. Получатся театрализованные прогулки по Кутулику с тематикой Вампилова, — рассказывает организатор фестиваля, артист иркутского драмтеатра Иван Гущин. Также в программе — театрализованные церемонии открытия и закрытия фестиваля, вечерние задушевные посиделки у костра и специальный подарок от организаторов, который держится в тайне.
Романтика и ностальгия.
Весь август в отделе истории краеведческого музея можно погрузиться в историю строительства Байкало-амурской магистрали. Здесь представлена экспозиция «Железная опора России». Это «выставка-репортаж», посвященная 50-летию БАМа. Музейщики собрали богатый иллюстративный материал — картины, графику, фотографии, газетные вырезки, цитаты из книг, стихи, предметы из личных коллекций строителей магистрали. Цена билета в музей начинается от 50 рублей.
Садоводы — объединяетесь!
Все лето загорали на огороде? Настало время свои труды показать и на других посмотреть. С 21 по 24 августа в «Сибэкспоцентре» пройдет выставка «Огород. Сад. Загородный дом». Как всегда, будет возможность показать свое мастерство и профессионализм, обменяться опытом, познакомиться с возможностями ландшафтного дизайна, новейшими моделями садовой техники. Вход на выставку бесплатный.
Классика книжной иллюстрации.
До 25 августа Усадьба В. П. Сукачёва приглашает познакомиться с экспозицией «Шедевры Гюстава Доре». Доре — всемирно известный французский иллюстратор и гравер. Его работы стали классикой книжной иллюстрации. Но сразу предупреждаем, здесь нужно обладать кругозором. На выставке представлены графические рисунки к таким произведениям как «Потерянный рай» Мильтона, «Божественная комедия» Данте, «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский» Сервантеса и другие. Максимальная стоимость билета — 300 рублей, есть льготы для ряда категорий посетителей.
Живой звук на Байкале.
Под занавес лета с 23 по 25 августа в поселке Сахюрта Ольхонского района пройдет фестиваль «Baikal Live 2024». Точно известно — музыки будет много. Например, один из участников — Сергей Канунников и группа «Возвращение». В творчестве Сергея переплетаются в единое целое прошлое и настоящее, в его текстах — легенды и сказания от Карелии до Байкала. Или группа из Красноярска с загадочным название «Кэдди пахнет деревьями» исполнит на фестивале, как анонсируют устроители, душеполезные композиции фолк направления.
— Каждое их появление на сцене — это своеобразный перфоманс, театр, нечто совершенно необычное и завораживающее, — говорят организаторы. Также в программе мастер-классы, научно-популярные лекции, поэтическая площадка, ярмарка мастеров и детский концерт. Входной билет на весь фестиваль стоит 3500 рублей, можно воспользоваться еще и специальным автобусом — 1300 в одну сторону.
Музыка без отдыха.
Пока многие отдыхают — областная филармония неустанно организует концерты. В августе их целый список. Например, 24 августа в органном зале прозвучит «Нестареющая классика», 27 — «Дудука звук целебный». А 30 августа, считай, в предпоследний день летних каникул детвора может попасть на концерт «По страницам аниме». Цена билетов — от 500 рублей.
Вот чем удивит афиша Иркутска на август 2024.