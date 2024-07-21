Михаил Котюков принял участие в открытии стелы «Норильск — город трудовой доблести»

«Помнить историю своей страны, рассказывать детям о том, как жили другие поколения, как они создавали то, чем мы пользуемся сегодня — важнейшая задача. Уверен, что новый объект станет для норильчан и гостей города точкой притяжения, где можно прикоснуться к прошлому и задуматься о своем вкладе в будущее», — написал Михаил Котюков в своем телеграм-канале.