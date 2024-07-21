Глава региона Михаил Котюков принял участие в открытии стелы «Норильск — город трудовой доблести». Торжественная церемония прошла в День города. Строили ее в течение 1,5 лет в суровых условиях севера.
Напомним, это почетное звание было присвоено северной столице Красноярского края указом президента России Владимира Путина. Место установки стелы выбрали сами жители Норильска. Отсюда открывается вид на старый город, где начинался Норильск, и на мемориальный комплекс.
«Помнить историю своей страны, рассказывать детям о том, как жили другие поколения, как они создавали то, чем мы пользуемся сегодня — важнейшая задача. Уверен, что новый объект станет для норильчан и гостей города точкой притяжения, где можно прикоснуться к прошлому и задуматься о своем вкладе в будущее», — написал Михаил Котюков в своем телеграм-канале.
По словам заместителя начальника управления президента России по общественным проектам, заместителя председателя Российского военно-исторического общества Николая Овсиенко, стела в Норильске уникальна по своим масштабам и инженерным решениям.
Для подготовки объекта строители смонтировали пять 15-метровых свай, а также более 120 квадратных метров LED-экрана для показа хроники Норильска. Высота монумента составляет 31 метр, вес — более 20 тонн. Для каркаса стелы потребовалось более 90 тонн металла.
Отметим, в следующем году прилегающая к стеле территория, а также береговая линия до озера Долгое, будет благоустроена. Здесь появятся тротуары, автомобильная парковка, установлены малые архитектурные формы и пешеходные зоны. Также территорию озеленят.