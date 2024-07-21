Следователи и министр энергетики назвали возможные причины вчерашнего пожара

В Следственном управлении СКР России и региональный министр Владимир Шнипко назвали возможную причину вчерашнего крупного пожара по улице 19-й Линии. Напомним, там сгорело семь частных домов, один человек погиб. Погибший — 59-летний хозяин домовладения, расположенного по соседству с эпицентром взрыва. Его семьи, к счастью, в этот момент дома не было.
По факту ЧП следователи СУ СКР завели уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, что повлекло по неосторожности смерть человека». По версии следствия, пожар произошел в результате утечки газа из подземного газопровода. Запах газа заметили жильцы и вызвали сотрудников газовой службы, однако воспламенение газовоздушной смеси не удалось предотвратить.
Как уточнил региональный министр энергетики Владимир Шнипко, к аварии могли привести затяжные ливни — грунт намок, просел, и из-за этого произошла разгерметизация газопровода.
В результате пожара практически до основания выгорели несколько домов, из-за взрыва в земле образовалась глубокая воронка. В целях безопасности в Центральном округе временно отключены от электроснабжения 93 жилых дома, от газоснабжения —более 800 абонентов. Газораспределительные сети, на которых произошло ЧП, принадлежат «Омскгоргазу».