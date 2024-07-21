Следователи и министр энергетики назвали возможные причины вчерашнего пожара

В Следственном управлении СКР России и региональный министр Владимир Шнипко назвали возможную причину вчерашнего крупного пожара по улице 19-й Линии. Напомним, там сгорело семь частных домов, один человек погиб. Погибший — 59-летний хозяин домовладения, расположенного по соседству с эпицентром взрыва. Его семьи, к счастью, в этот момент дома не было.