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Мэрия Анапы: подача электроэнергии восстановлена, ситуация нормализовалась

Источник: Российская газета

Мэрия Анапы сообщила, что аварийные службы приступили к восстановлению энергоснабжения в городе. Из-за аномально жаркой погоды без света остались почти 20 тысяч жителей.

«Заменено оборудование, электроэнергия восстановлена», — рассказали РИА Новости в городской администрации.

Напомним, из-за жары и большой нагрузки на сеть произошло отключение электричества в Краснодарском крае. Без энергоснабжения 19 июля остались 17 тысяч человек в Анапе. В субботу энергоснабжение было частично восстановлено.

Ранее сообщалось, что в Краснодаре жители нескольких улиц вышли на стихийный митинг с требованием наладить подачу света и воды. С недовольными гражданами встретился мэр города Евгений Наумов.

Он отметил, что проблемы с энергоснабжением возникли в одном из новых микрорайонов города: «Свет вернулся во все дома в районе улиц Краеведа Соловьева и Крузенштерна».

По словам мэра, что речь идет не о веерном ограничении электроснабжения, а об аварии на линии.

«Запущена подача воды. Продолжаем контролировать ситуацию», — добавил Наумов.