Мэрия Анапы: подача электроэнергии восстановлена, ситуация нормализовалась

Мэрия Анапы сообщила, что аварийные службы приступили к восстановлению энергоснабжения в городе. Из-за аномально жаркой погоды без света остались почти 20 тысяч жителей.
«Заменено оборудование, электроэнергия восстановлена», — рассказали РИА Новости в городской администрации.
Напомним, из-за жары и большой нагрузки на сеть произошло отключение электричества в Краснодарском крае. Без энергоснабжения 19 июля остались 17 тысяч человек в Анапе. В субботу энергоснабжение было частично восстановлено.
Ранее сообщалось, что в Краснодаре жители нескольких улиц вышли на стихийный митинг с требованием наладить подачу света и воды. С недовольными гражданами встретился мэр города Евгений Наумов.
Он отметил, что проблемы с энергоснабжением возникли в одном из новых микрорайонов города: «Свет вернулся во все дома в районе улиц Краеведа Соловьева и Крузенштерна».
По словам мэра, что речь идет не о веерном ограничении электроснабжения, а об аварии на линии.
«Запущена подача воды. Продолжаем контролировать ситуацию», — добавил Наумов.