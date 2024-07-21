Представители землячеств возложили цветы к Вечному огню в Иркутске

обратился к участникам церемонии Председатель Правления региональной общественной организации «Иркутское землячество “Байкал” (город Москва) Иван Миронов. — Очень много людей пришли тогда на праздник. А сейчас мы с представителями землячеств на этом же месте вспоминаем фронтовиков, ветеранов и возлагаем венки тем, кто обеспечил нам победу в Великой Отечественной Войне. Сибиряки сыграли серьёзную роль во многих значимых сражениях. Мы, иркутяне, в свою очередь, должны продемонстрировать свою решимость, своё участие во время проведения специальной военной операции.