Представители землячеств возложили цветы к Вечному огню в Иркутске

Мэр Иркутска и представители землячеств возложили цветы к Вечному огню. Об этом рассказали в пресс-службе администрации столицы Приангарья.
— В 1975 году я принимал участие в открытии этого мемориала. Я никогда не забуду тот день, —.
обратился к участникам церемонии Председатель Правления региональной общественной организации «Иркутское землячество “Байкал” (город Москва) Иван Миронов. — Очень много людей пришли тогда на праздник. А сейчас мы с представителями землячеств на этом же месте вспоминаем фронтовиков, ветеранов и возлагаем венки тем, кто обеспечил нам победу в Великой Отечественной Войне. Сибиряки сыграли серьёзную роль во многих значимых сражениях. Мы, иркутяне, в свою очередь, должны продемонстрировать свою решимость, своё участие во время проведения специальной военной операции.
С 2020 года Иркутск носит почётное звание «Город трудовой доблести».
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