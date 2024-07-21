Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омске откроется сырный ресторан

Он появится на месте заведения «У Швейка».

Источник: Комсомольская правда

В Омске закрылся некогда популярный ресторан чешской кухни «У Швейка», расположенный на Маркса, 5а. Сейчас в помещении идет ремонт.

По информации телеграм-канала «Омск-путеводитель», там откроется сырный ресторан «Рэми». Он станет новым проектом известного омского шеф-повара Игоря Белоглазова.

«Отборные сыры для приготовления блюд будем доставлять из лучших сыроварен, в том числе итальянских. Открытие запланировано на начало сентября», — сообщил Белоглазов «Омск-путеводителю».

Игорь Белоглазов хорошо известен омичам по популярным ресторанным проектам «Рамен с уткой», Marimoto, «Гении пьют кофе», фудмаркету «Гараж».