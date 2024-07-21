В Омске откроется сырный ресторан

В Омске закрылся некогда популярный ресторан чешской кухни «У Швейка», расположенный на Маркса, 5а. Сейчас в помещении идет ремонт.
По информации телеграм-канала «Омск-путеводитель», там откроется сырный ресторан «Рэми». Он станет новым проектом известного омского шеф-повара Игоря Белоглазова.
«Отборные сыры для приготовления блюд будем доставлять из лучших сыроварен, в том числе итальянских. Открытие запланировано на начало сентября», — сообщил Белоглазов «Омск-путеводителю».
Игорь Белоглазов хорошо известен омичам по популярным ресторанным проектам «Рамен с уткой», Marimoto, «Гении пьют кофе», фудмаркету «Гараж».