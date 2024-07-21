Ученые выяснили, какая еда блокирует кишечник, заставляя человека быстро стареть

Исследователи проанализировали шесть распространенных режимов питания, оценив их воздействие на микробиом кишечника и последующие риски для здоровья.
В частности, специалисты рассмотрели средиземноморскую диету с преобладанием растительной пищи и полезных жиров, рационы с высоким содержанием клетчатки, растительный, с высоким содержанием белковой пищи, кетогенную диету, предполагающую сокращение углеводов в пользу жиров, и западную. Последняя показала самые худшие результаты для организма человека. В частности, отмечалось негативное влияние на работу кишечника.
Как уточнила эндокринолог, доктор медицинских наук Зухра Павлова, комментируя результаты работы ученых в своем Telegram-канале, из-за избытка жира и сахара, дефицита клетчатки западный рацион приводит к тому, что «кишечник просто не может в должном объеме синтезировать короткоцепочечные жирные кислоты». Однако именно они необходимы для нормальной работы иммунитета и энергетического обмена. В результате потребление фастфуда, жареного мяса, кондитерских изделий, сладкой газировки не только способствует ожирению, но и запускает процессы, связанные с более быстрым старением организма.
Зухра Павлова посоветовала включить в рацион квашеные овощи, кисломолочку — это важно для микробиома, который задействован даже в работе мозга. Главное, знать меру, это касается и употребления полезных продуктов.
В рамках исследования лучшие результаты показала средиземноморская диета, где много овощей и фруктов. Она также стала эффективной при лечении сердечно-сосудистых недугов, воспалительных заболеваний кишечника, диабета.