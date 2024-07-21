Ученые выяснили, какая еда блокирует кишечник, заставляя человека быстро стареть

Как уточнила эндокринолог, доктор медицинских наук Зухра Павлова, комментируя результаты работы ученых в своем Telegram-канале, из-за избытка жира и сахара, дефицита клетчатки западный рацион приводит к тому, что «кишечник просто не может в должном объеме синтезировать короткоцепочечные жирные кислоты». Однако именно они необходимы для нормальной работы иммунитета и энергетического обмена. В результате потребление фастфуда, жареного мяса, кондитерских изделий, сладкой газировки не только способствует ожирению, но и запускает процессы, связанные с более быстрым старением организма.