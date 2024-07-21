Каждое третье воскресенье июля в Казахстане отмечают День металлурга

По данным за 2023 год, в Казахстане свыше 91 тыс. человек работают в металлургическом производстве, где действует 228 предприятий. Объем произведенной продукции составил 8,2 трлн тенге.
Как передает Институт общественной политики в своем Telegram-канале, в стране ведется работа по созданию новых металлургических производств, ориентированных на производство ферросилиция, горячего брикетированного железа. Планируется также строительство нового медеплавильного завода и автоклавного производства.
Стоит отметить, что 15 июля на заседании Оперативного штаба по обеспечению экономического роста стало известно, что рост производства в металлургии за первое полугодие 2024 года составил 8,3%.